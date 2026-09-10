Поставщиков и подрядчиков стройкомплекса приглашают на конгресс по закупкам
В Москве 2 октября состоится III Всероссийский конгресс по закупочной деятельности в строительном комплексе при участии Минстроя России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Мероприятие соберёт крупнейших заказчиков, поставщиков и подрядчиков строительного комплекса.
«Мероприятия такого уровня – это идеальная платформа для того, чтобы поделиться лучшими подмосковными практиками и, конечно, перенять самое прогрессивное из отечественного и мирового опыта», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
На конгрессе пройдёт III Церемония награждения лидеров рейтинга топ‑100 департаментов закупок и тендеров стройкомплекса России. В ней примут участие ведущие закупочные подразделения крупнейших заказчиков отрасли. Одним из главных элементов программы станет «Экспертная гостиная». Формат предполагает персональные встречи. Подрядчики и поставщики смогут вести диалог с директорами по закупкам и тендерам.
Уникальным форматом станет публичный «Разбор кейсов заказчиками». Поставщики представят свои компании директорам по закупкам и тендерам крупнейших застройщиков и получат от них предложения по сотрудничеству.
Как отметили в ведомстве, на конгрессе впервые появятся мультимедийные зоны. Удобные пространства будут расположены прямо на площадке мероприятия. Там компании смогут презентовать свои решения и провести переговоры с заказчиками. В каждой зоне установят мультимедийный экран. На нём в течение дня будут показывать продукцию компаний, а также примеры реализованных проектов. Подробная программа конгресса доступна на сайте.
Ранее сообщалось, что учебно‑курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Московской области с начала года обучил 369 специалистов. Занятия проходили по четырём образовательным программам.