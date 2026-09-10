В Подмосковье благоустроили более 320 дворов
Благоустройство дворов проводится в Московской области по программе «Чистый регион». В настоящее время работы завершили на 321 локации из вошедших в годовой план 425. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В список работ при благоустройстве входит замена асфальта на проездах и тротуарах, обустройство парковок, озеленение и установка лавочек и урн.
«На сегодняшний день благоустроен 321 двор, 93 ещё в работе, а 11 объектов ждут начала ремонта», — говорится в сообщении.На 100% план выполнили в 20 округах: Бронницах, Щёлкове, Власихе, Чехове, Восходе, Черноголовке, Фрязине, Ступине, Серебряных Прудах, Рузском, Павлово-Посадском, Мытищах, Молодёжном, Лыткарине, Лосино-Петровском, Лобне, Клину, Кашире, Звёздном городке и Жуковском.