В Подмосковье благоустроили более 320 дворов

10 сентября 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Благоустройство дворов проводится в Московской области по программе «Чистый регион». В настоящее время работы завершили на 321 локации из вошедших в годовой план 425. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В список работ при благоустройстве входит замена асфальта на проездах и тротуарах, обустройство парковок, озеленение и установка лавочек и урн.





«На сегодняшний день благоустроен 321 двор, 93 ещё в работе, а 11 объектов ждут начала ремонта», — говорится в сообщении.