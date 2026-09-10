На клумбах Подмосковья высадят под зиму около 400 тысяч луковиц тюльпанов
Около 400 тысяч луковиц тюльпанов высадят на клубах Московской области в рамках осенней кампании по озеленению. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Кампания уже началась. Посаженные под зиму тюльпаны должны расцвести к майским праздникам.
«До формирования снежного покрова луковицы успевают укорениться и накопить силы для будущего цветения. А когда придёт весеннее тепло, тюльпаны раскроют бутоны», — говорится в сообщении.Посадки проведут в десяти округах: Зарайске, Чехове, Воскресенске, Наро-Фоминском, Павлово-Посадском, Истре, Ленинском, Домодедове, Красногорске и Пушкинском.
После тюльпанов на клумбах начнут сажать другие однолетние и многолетние цветы.