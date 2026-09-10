На клумбах Подмосковья высадят под зиму около 400 тысяч луковиц тюльпанов

10 сентября 2026, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 400 тысяч луковиц тюльпанов высадят на клубах Московской области в рамках осенней кампании по озеленению. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Кампания уже началась. Посаженные под зиму тюльпаны должны расцвести к майским праздникам.





«До формирования снежного покрова луковицы успевают укорениться и накопить силы для будущего цветения. А когда придёт весеннее тепло, тюльпаны раскроют бутоны», — говорится в сообщении.