Более 50 подмосковных парков присоединятся к массовому «Парковому кроссу»
Более чем в 55 парках Московской области 12 сентября состоится общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Участники присоединятся к акции «Разминка в парке» и забегам здоровья, побывают на станции здорового питания. Им предложат массовый велозаезд, командные эстафеты и другие активности.
Так, в парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне организуют тренировку на свежем воздухе и легкоатлетический забег. Гости понаблюдают за показательные выступления по чирлидингу. Для юных участников проведут командные эстафеты.
В Раменском городском парке посетителей ждут творческий мастер-класс «Чемпион» и анимационная программа. Гости смогут познакомиться с достижениями спортсменов округа на фотовыставке, присоединиться к тренировке, забегу здоровья и командным эстафетам.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха будет действовать зона мастер-классов. Пройдут анимационная программа и эстафеты. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт 55-й юбилейный «Арбузный кросс».
В парке им. В. Талалихина в Подольске желающие примут участие в спортивных эстафетах, посетят показательные выступления по аэробике и фитнес-аэробике, мастер-класс и открытую тренировку по футболу.
Посетители парка «Фабричный пруд» в Реутове смогут заняться воркаутом, армрестлингом и силовым многоборьем.
Подробнее о мероприятиях, которые будут проводить в парках в предстоящую субботу, можно узнать на сайте.
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