Более 50 подмосковных парков присоединятся к массовому «Парковому кроссу»

10 сентября 2026, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 55 парках Московской области 12 сентября состоится общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.