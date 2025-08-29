Председатель Ассоциации ветеранов СВО Лосунчуков рассказал о реализации программы «Герои Подмосковья»

29 августа 2025, 17:53

Кирилл Лосунчуков рассказал о программах «Время героев» и «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба правительства Московской области

В марте 2025 года в Подмосковье стартовала программа поддержки участников СВО «Герои Подмосковья», которая является частью федеральной программы «Время героев». Так, в регионе готовят новых госслужащих и работников частно-корпоративной сферы из числа военнослужащих.





Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков в беседе с «Радио 1» рассказал о реализации программ.



Он рассказал, что федеральная программа «Время героев» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и проводится Высшей школой государственного управления РАНХиГС для подготовки новых управленцев из числа участников СВО. В основу программы лёг опыт «Лидеров России» и «Школы губернаторов». В первом потоке были отобраны 83 человека – от рядового до генерала. Это люди, которые едины по духу и готовы развивать свою страну.





«В ходе прохождения программы у меня появился наставник – губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На первой встрече мы обсудили ход дальнейшего развития, затем я прошёл стажировку в министерстве инвестиций, промышленности и науки МО, где я и остался на должности замглавы по предложению Андрея Юрьевича. Благодаря моему наставнику я получил бесценный опыт, продолжаю развиваться и приносить пользу нашему региону. Я вообще считаю, что «Время героев» – это социальный лист для тех, кто готов служить Родине не только на поле боя, но и в мирной жизни. Здесь тоже очень много важных задач, которые требуют подготовленных управленцев», – подчеркнул Лосунчуков.