Девять молодых жителей Подмосковья стали победителями конкурса «Связующая нить»

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества»

В Общественной палате Российской Федерации 17 декабря 2025 года проведут финальное награждение победителей и спецпризёров Всероссийской историко-патриотической акции-конкурса «Связующая нить». Об этом сообщили в АНО «Комитет семей воинов Отечества».





Мероприятие проведут на Фестивале «Культура Победы». Здесь вручат памятные дипломы и ценные призы, а еще организуют общую встречу участников с организаторами, членами жюри и экспертным советом конкурса.



Инициатива АНО «Комитет семей воинов Отечества» и Движения «За молодежь» при поддержке Общественной палаты РФ, Министерства просвещения, Ассоциации ветеранов СВО, Союза семей военнослужащих России и Роспатриотцентра. Проект реализуют на грант Президентского фонда культурных инициатив в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года защитника Отечества.

​Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

В жюри и экспертный совет вошли известные писатели, поэты, деятели культуры, медиа, члены Общественной палаты РФ, а также председатель правления Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков.



Цель конкурса — помочь молодым людям узнать историю своих семей в контексте Великой Отечественной войны и СВО, сформировать чувство патриотизма и ответственности за будущее страны, вовлечь участников в творческую деятельность, связанную с военной славой России.



Участниками конкурса стали граждане РФ в возрасте от 8 до 23 лет. На сайт конкурса поступило 15 380 авторских историй о родных участников войны и современных защитников страны. Работы представили 89 субъектов РФ.



​Фото: пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества»

Эксперты отобрали 300 финалистов из 74 регионов и 100 победителей из 51 региона, набравших максимальные баллы по итогам оценки жюри. Дополнительно выделили 10 спецпризёров. Все участники смогут сохранить свои дипломы в личных кабинетах на официальном сайте до 25 декабря 2025 года.



