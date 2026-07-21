Представители Подмосковья вошли в топ-3 самых активных участников конкурса «Вдохновлённые детством»
Более 100 детей из Подмосковья подали заявки на конкурс «Вдохновлённые детством»Организаторы Всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновлённые детством» подвели его итоги. Лучшими признали авторов 45 работ. Победителей пригласили в Москву на Всероссийский фестиваль, который пройдёт 23-26 августа.
Организаторами конкурса выступают Минпросвещения России и Российский детско-юношеский центр. Впервые в этом году состязание объединило два направления – сценарное мастерство и искусство песни, рассказал «Радио 1» региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Московской области Святослав Громов.
«То, что проект в этом году включал ещё и конкурс юных авторов и исполнителей песен, можно объяснить запросом детей. Это наша главная аудитория. По итогам прошлого сезона конкурса были оглашены их пожелания. Министр просвещения Сергей Кравцов тоже отметил дефицит хорошей детской музыки. Поэтому было необходимо поддержать запрос детей, чтобы дать им возможность самим продемонстрировать те песни, которые им интересны, поднять темы, которые их волнуют. Поэтому в 2026 году проект вышел за рамки сценарного мастерства, чтобы стать комплексной образовательно-воспитательной системой с профильной сменой. Это уже не просто конкурс, а ещё и обучающая программа от наших наставников», – рассказал Громов.
По его словам, Московская область традиционно держит высокий уровень активности благодаря развитой экосистеме школ и колледжей.
«В этом году от Подмосковья на песенный конкурс заявки подали 32 человека, три человека прошли в финал. 75 человек приняли участие в конкурсе сценариев. Мы вошли в тройку регионов по активности. Конечно, понятно, что участников от Московской области гораздо больше. Но мы проводили и наш внутренний отбор. По результатам регионального отбора на Всероссийский конкурс прошло именно такое количество – 71 человек в рамках конкурса синопсисов и 32 – в рамках песенного конкурса», – отметил собеседник «Радио 1».Он рассказал, какие темы и сюжеты чаще всего выбирали участники из Московской области.
«Конечно, в этом возрасте мы все – мечтатели. Поэтому самые частые затрагиваемые в песнях темы – это мечты, исполнение желаний. Были и трогательные тексты о любви к родине, к человеку, к стране, к дому. Были и такие направления, как будущие профессии, экология родного края. На конкурс таже подали большое количество материалов о патриотизме, истории, семейных династиях, подвигах предков, сохранении исторической памяти», – поделился Святослав Громов.Он добавил, что участников Всероссийского фестиваля в Москве ждёт насыщенная программа: образовательный блок по работе с фильмами и музыкальными композициями, мастер-классы от лучших экспертов этих индустрий, встречи с победителями прошлого года, а также защита проектов перед членами жюри. Наградой для авторов девяти песен будет создание профессиональных аранжировок.