Дзюдоисты из Подмосковья взяли награды Кубка Азии для спортсменов до 18 лет

21 июля 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке Азии по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Гонконге 18-19 июля. В нём приняли участие свыше 120 спортсменов из 13 стран.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Алина Гаданова из Химок, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов, и два атлета из Фрязина — Артём Никулин в весовой категории до 90 килограммов и Хаитбек Джураев в весовой категории до 73 килограммов», — говорится в сообщении.