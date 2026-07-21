Дзюдоисты из Подмосковья взяли награды Кубка Азии для спортсменов до 18 лет
Три золотые и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке Азии по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Гонконге 18-19 июля. В нём приняли участие свыше 120 спортсменов из 13 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Алина Гаданова из Химок, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов, и два атлета из Фрязина — Артём Никулин в весовой категории до 90 килограммов и Хаитбек Джураев в весовой категории до 73 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзовые награды Подмосковью принесли химчане Амирхан Гаданов в весе до 55 кг и Егор Бохонов в весе до 60 кг, а также Даниял Идармачев из Фрязина в весе до 73 кг.