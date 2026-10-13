Проекты из Подмосковья вышли в финал туристской премии Russian Event Awards

13 октября 2026, 19:15

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Семь проектов, созданных в Московской области, прошли полуфинал международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.