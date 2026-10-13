Строительство школы на 1375 мест в посёлке Боброво завершат в 2028 году
Школу, рассчитанную на 1 375 учеников, строят в посёлке Боброво Ленинского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность здания составляет два процента. Инспекторы стройнадзора осмотрели площадку с помощью квадрокоптера.
«Сейчас рабочие разрабатывают котлован и готовят основание будущего здания», — говорится в сообщении.В школе обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, пищеблок со столовой и медпункт. На прилегающей территории разместят мини-футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками, полосу препятствий и сектор для прыжков в длину, а также спортплощадки для школьников разных возрастов.
Часть пришкольной территории займёт учебно-опытная зона. Там посадят плодовые деревья и выделят участки для выращивания полевых культур и овощей.