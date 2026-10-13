Строительство школы на 1375 мест в посёлке Боброво завершат в 2028 году

13 октября 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 1 375 учеников, строят в посёлке Боброво Ленинского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность здания составляет два процента. Инспекторы стройнадзора осмотрели площадку с помощью квадрокоптера.





«Сейчас рабочие разрабатывают котлован и готовят основание будущего здания», — говорится в сообщении.