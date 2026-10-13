Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил ход строительства ФОКа в Балашихе

13 октября 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Физкультурно-оздоровительный комплекс строят в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Ход работ проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Лукичёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Строительство началось в конце прошлого года. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Сдать его в эксплуатацию планируют до конца текущего года.





«В ФОКе оборудуют гимнастический манеж и зал для игровых видов спорта. В школьной части планируется проводить уроки физкультуры, а общественная будет доступна всем жителям», — сказал Брынцалов.