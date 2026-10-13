Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил ход строительства ФОКа в Балашихе
Физкультурно-оздоровительный комплекс строят в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Ход работ проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Лукичёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Строительство началось в конце прошлого года. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Сдать его в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
«В ФОКе оборудуют гимнастический манеж и зал для игровых видов спорта. В школьной части планируется проводить уроки физкультуры, а общественная будет доступна всем жителям», — сказал Брынцалов.В свою очередь Сергей Лукичёв отметил, что комплекс возводят не на бюджетные средства, а за счёт инвестора, и выразил уверенность, что ФОК станет центром притяжения жителей.
Всего в Московской области в настоящее время на разных этапах строительства находятся 15 спортивных объектов. Три их них должны открыться уже в этом году.