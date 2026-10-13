Проекты из Подмосковья вышли в финал туристской премии Russian Event Awards
Семь проектов, созданных в Московской области, прошли полуфинал международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Отборочные мероприятия проводились в Йошкар-Оле с 7 по 10 октября. Жюри выбирало из 147 заявок, которые поступили из 71 населенного пункта 39 регионов России. В число конкурсантов вошли организаторы событий, представители туристической отрасли, авторы туристических проектов и производители сувенирной продукции.
Три подмосковных проекта заняли первые места в своих номинациях, одному присудили второе место и ещё трём — третье.
В номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» победу одержали ледовые спектакли в парках и общественных пространства в Московской области (Красногорск).
В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (фестивали, праздники) среди городов с населением свыше 100 000 человек» победил гала-концерт второго фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» (Коломна).
А в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» первое место занял гала-концерт II подмосковного фестиваля «Область танцевальных культур» (Королёв).
Второе место в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие» занял духовно-просветительский фестиваль живой истории «Заветы Сергия Радонежского» (Сергиев Посад).
А третьи места в номинациях «Лучший парк — центр туризма города», «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» и «Лучшее туристическое событие в области спорта» заняли дендропарк Музея-заповедника «Дмитровский кремль» (Дмитров), вернисаж керамики «ГжельФест» (Раменское) и гала-концерт подмосковного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лёд» (Пушкино) соответственно.
Все конкурсанты, занявшие первые, вторые и третьи места, получат приглашение на Общенациональный финал премии Russian Event Awards. Он будет проходить в Ярославле с 19 по 21 ноября.
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