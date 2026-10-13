Долголетов Пушкинского округа научили работе с компьютером
Занятие по компьютерной грамотности провели для участников проекта «Активное долголетие» из Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Наставниками выступили члены движения «Волонтёры Подмосковья» и «серебряные» волонтёры — люди одного поколения с долголетами.
«На занятии слушателям показали, как включать компьютер, находить нужную папку, открывать и сохранять документы», — говорится в сообщении.Отдельной темой урока стала работа с порталом «Госуслуги», чтобы пожилые люди могли самостоятельно зарегистрироваться, оплатить жилищно-коммунальные услуги и записаться к врачу, не выходя из дома.
В рамках программы «Активное долголетие» для людей пенсионного и предпенсионного возраста проводятся спортивные тренировки, занятия танцами и иностранными языками, творческие мастер-классы, экскурсии и прочие активности.