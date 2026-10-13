Долголетов Пушкинского округа научили работе с компьютером

13 октября 2026, 18:09

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Занятие по компьютерной грамотности провели для участников проекта «Активное долголетие» из Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Наставниками выступили члены движения «Волонтёры Подмосковья» и «серебряные» волонтёры — люди одного поколения с долголетами.





«На занятии слушателям показали, как включать компьютер, находить нужную папку, открывать и сохранять документы», — говорится в сообщении.