Программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО строить карьеру в регионе

12 декабря 2025, 18:57

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области успешно реализуют программу «Герои Подмосковья» — продолжение федеральной инициативы «Время Героев». Цель программы — подготовка компетентных управленческих кадров из числа участников спецоперации для работы в органах власти и госкомпаниях.





О том, как в Московской области трудоустраивают ветеранов СВО, рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.



«Поддержка ребят в трудоустройстве осуществляется по нескольким направлениям. Осенью стартовала региональная кадровая программа «Герои Подмосковья», которая направлена на подготовку управленческих кадров. В ней участвуют 70 ветеранов СВО. Ещё 30 человек находятся в резерве, так как они сейчас ещё проходят службу. Среди участников этой программы — 35 членов нашей ассоциации. Из них восемь — руководителей местных отделений», — отмечает Кирилл Лосунчуков в интервью «Радио 1».

Фото: Медиасток.РФ

«Мы занимаемся трудоустройством ветеранов СВО и членов их семей на производства региона. С мая по поручению губернатора Андрея Воробьёва проводим экскурсии, чтобы участники программы могли познакомиться с достижениями отечественной промышленности и выбрать место работы. В проекте участвуют более 200 предприятий Московской области», — сказал Кирилл Лосунчуков в диалоге с «Радио 1».