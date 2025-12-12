Программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО строить карьеру в регионе
В Московской области успешно реализуют программу «Герои Подмосковья» — продолжение федеральной инициативы «Время Героев». Цель программы — подготовка компетентных управленческих кадров из числа участников спецоперации для работы в органах власти и госкомпаниях.
О том, как в Московской области трудоустраивают ветеранов СВО, рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.
«Поддержка ребят в трудоустройстве осуществляется по нескольким направлениям. Осенью стартовала региональная кадровая программа «Герои Подмосковья», которая направлена на подготовку управленческих кадров. В ней участвуют 70 ветеранов СВО. Ещё 30 человек находятся в резерве, так как они сейчас ещё проходят службу. Среди участников этой программы — 35 членов нашей ассоциации. Из них восемь — руководителей местных отделений», — отмечает Кирилл Лосунчуков в интервью «Радио 1».Например, Герой России Иван Клещерёв — участник программы — сейчас возглавляет отделение Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе.
Некоторые участники уже работают на благо Московской области — в городских округах. Дмитрий Воробьёв, успешно прошедший обучение, стал советником главы Солнечногорска, а Игорь Науменко возглавил муниципальный Совет депутатов в Подольске.
На заводе «Рубин» в Балашихе трудоустроен Алексей Светлов — еще один подмосковный боец. Сейчас он ведущий инженер по надзору за строительством. Алексей параллельно поступил в аспирантуру по направлению «государственное управление и национальная безопасность». Военнослужащий планирует продолжить карьеру в авиационной корпорации.
«Мы занимаемся трудоустройством ветеранов СВО и членов их семей на производства региона. С мая по поручению губернатора Андрея Воробьёва проводим экскурсии, чтобы участники программы могли познакомиться с достижениями отечественной промышленности и выбрать место работы. В проекте участвуют более 200 предприятий Московской области», — сказал Кирилл Лосунчуков в диалоге с «Радио 1».Подробнее о программе — на официальном сайте.