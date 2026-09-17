Производитель российских блоков питания из Дубны раскрыл их перспективы на рынке

17 сентября 2026, 15:15

Представитель компании Getmobit Алексей Дударев рассказал о новой продукции

оригинал Фото: istockphoto.com/PhonlamaiPhoto

Компания-резидент ОЭЗ «Дубна» Getmobit, занимающаяся производством электроники, вывела на рынок самостоятельно разработанные блоки питания двух видов — настольные с внешним источником и монтируемые в щитовое оборудование.





Об особенностях этой импортозамещающей продукции и её перспективах на рынке рассказал в интервью «Радио 1» технический директор Департамента аппаратных платформ и производства компании Getmobit Алексей Дударев.





«В первую очередь мы сделали эти блоки питания для себя. Наша компания разрабатывает и производит в России вычислительную технику с 2017 года и давно участвует в тренде на локализацию. Это необходимо для участия в госзакупках. Для признания продукции российской нужно набрать определённое количество баллов, и блок питания отечественного производства даёт их десять. Мы не нашли такого товара на рынке, поэтому пришлось делать самим», — объяснил Дударев.

«У наших блоков питания мы проверили параметры входного-выходного тока, работу встроенных систем защиты, электрические и электромагнитные помехи, которые они сами создают, и как они реагируют на внешние помехи. А также как на них влияют температура окружающей среды и механические воздействия. Последнее особенно важно для настольного варианта, потому что он используется в ноутбуках, а ноутбуки могут падать со стола на пол. Это естественное условие, при котором блок должен продолжать работать. В итоге наши блоки питания соответствуют тому, что мы закладывали в техническом задании, а по некоторым характеристикам получилось даже на порядок лучше», — поделился Дударев.

«Наши блоки помогут российским производителям электроники: они решат для них ту же задачу, которая стояла переда нами, — попасть в реестр для госзакупок. Кроме того, мы сможем удовлетворить спрос потребителей, которым требуется какая-то кастомизация: изменение выходного напряжения, нестандартная длина кабеля, какие-то нестандартные разъёмы, брендирование, цвета. Потому что именитые компании, которые давно производят блоки питания, не любят вносить такого рода изменения в свою продукцию, а мы легко можем это сделать», — подчеркнул собеседник «Радио 1».