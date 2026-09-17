В Подмосковье подсчитали долгожителей в возрасте от 100 лет

17 сентября 2026, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 900 человек в возрасте более 100 лет проживают в настоящее время в Московской области, а самой старшей жительнице Подмосковья исполнилось 111 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





Долгожители в Московской области окружены особой заботой.





«Мы поздравляем с юбилейными датами и вручаем подарочные наборы. Подарок привозим домой — в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру. Предварительно согласовываем время, чтобы визит был комфортным», — отметил глава Минсоцразвития области Андрей Кирюхин.