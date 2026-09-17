В Подмосковье подсчитали долгожителей в возрасте от 100 лет
Более 900 человек в возрасте более 100 лет проживают в настоящее время в Московской области, а самой старшей жительнице Подмосковья исполнилось 111 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Долгожители в Московской области окружены особой заботой.
«Мы поздравляем с юбилейными датами и вручаем подарочные наборы. Подарок привозим домой — в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру. Предварительно согласовываем время, чтобы визит был комфортным», — отметил глава Минсоцразвития области Андрей Кирюхин.В подарок людям 80 лет и старше входит жостовский поднос — один из символов Подмосковья. А тем, кто перешагнул 100-летний рубеж, положена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей.