В Воскресенске завершают капремонт детского сада при школе №5
Капитальный ремонт здания дошкольного отделения воскресенской школы №5, расположенного на Московской улице, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Сейчас в здании общей площадью около двух тысяч квадратных метров, построенном 60 лет назад, заканчивают монтаж и пусконаладку инженерных сетей и оборудования. В помещениях ведётся сборка и расстановка мебели, а прилегающую территорию благоустраивают», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.В ходе ремонта детский сад обновили снаружи и изнутри. Открыть учреждение планируют в ноябре.