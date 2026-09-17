В Щёлкове открылась посвящённая хлебу выставка с картинами и ароматами
Выставка «Хлеб — это не просто» открылась в Щёлковском историко-художественном музее в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы 20 членов подмосковного отделения Союза художников России. А изюминкой выставки стала парфюмерная составляющая: визуальный ряд дополнен серией ароматов свежей выпечки и сдобы.
«Представленные на выставке современные авторы продолжают традицию изображения натюрмортов с хлебом и сцен из пекарен, которые веками вдохновляли художников», — говорится в сообщении.На выставке представлены как работы, выполненные в классической манере, так и новаторские произведения, созданные с использованием ИИ. Кроме того, экспонируются несколько кукол.
Выставка будет работать до 24 октября. Возрастное ограничение — 6+.