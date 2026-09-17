В Щёлкове открылась посвящённая хлебу выставка с картинами и ароматами

17 сентября 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Хлеб — это не просто» открылась в Щёлковском историко-художественном музее в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли работы 20 членов подмосковного отделения Союза художников России. А изюминкой выставки стала парфюмерная составляющая: визуальный ряд дополнен серией ароматов свежей выпечки и сдобы.





«Представленные на выставке современные авторы продолжают традицию изображения натюрмортов с хлебом и сцен из пекарен, которые веками вдохновляли художников», — говорится в сообщении.