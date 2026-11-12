Прославленный театр «Русский балет» отмечает 45-летний юбилей
23 ноября в театре Моссовета в столице отметит 45-летие Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
История театра началась с небольшого ансамбля классического танца, созданного в 1981 году балериной Ириной Тихомирновой при Московской областной филармонии. Артисты знакомили с хореографическим искусством зрителей Подмосковья, в том числе проживающих в отдаленных городах.
В 1984 году руководство коллективом принял народный артист СССР Вячеслав Гордеев, который привнес в работу театра масштабные творческие замыслы. Вячеслав Михайлович – приверженец академической школы и классических традиций. Он ориентировал артистов именно на эти ценности, а его энергия и личный пример стали источником вдохновения для развивающейся труппы.
В 1989 году ансамбль получил статус театра, а в 1991-м обрёл имя «Русский балет». В 2020 году коллективу было присвоено звание академического. С прошлого года театр носит имя своего бессменного художественного руководителя. Коллектив стал настоящей творческой лабораторией, где рождались оригинальные хореографические произведения.
Там ставили спектакли тогда ещё начинающие, а ныне признанные мастера – хореографы Борис Эйфман, Нела Назирова, Михаил Лавровский. В афише стояли произведения Ростислава Захарова, Вахтанга Чабукиани, Асафа Мессерера, Касьяна Голейзовского, Василия Вайнонена, а также Хосе Лимона и Джорджа Баланчина.
Гордеев активно привлекал к творческому сотрудничеству выдающихся артистов и педагогов, среди которых Габриэла Комлева, Герман Прибылов, Марина Леонова, Валерий Лагунов, Рано Каримова. В театре сформировались и раскрыли свой талант многие исполнители, удостоенные почетных наград и званий.
В репертуаре театра – спектакли классического наследия: все балеты Чайковского, «Жизель», «Коппелия», «Шехеразада», «Вальпургиева ночь», «Ромео и Джульетта», эксклюзивные постановки Гордеева – «Золушка», «Девушка и дракон», «Последнее танго», авторские интерпретации балетов «Дон Кихот» и «Бахчисарайский фонтан», другие произведения.
Вячеслав Гордеев как балетмейстер удостоен таких высоких наград, как приз Мориса Бежара, призы «Лучший хореограф года», «Танцующий Икар», «Душа танца», специальная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Многие артисты театра – лауреаты международных конкурсов, обладатели призов и высоких званий, а сам театр «Русский балет» и его художественный руководитель персонально награждены национальной премией имени основателя русского театра Фёдора Волкова.
Международное признание принесли театру выступления в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америк, Австралии. Сегодня театр сохраняет творческий дух и верность высоким художественным принципам. В труппу вливаются новые поколения танцовщиков.
Юбилейный гала-концерт, посвященный 45-летию театра «Русский балет», ждёт гостей 23 ноября в19:00. Билеты доступны на сайте.
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