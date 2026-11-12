Прославленный театр «Русский балет» отмечает 45-летний юбилей

12 ноября 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба театра «Русский балет»

23 ноября в театре Моссовета в столице отметит 45-летие Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.