В Подмосковье на субсидии для малого и среднего бизнеса направят 850 млиооионов рублей

12 ноября 2026, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в 2026-2028 годах на основные направления субсидирования малого и среднего бизнеса планируют ежегодно выделять по 850 миллионов рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

«Субсидии позволяют предпринимателям компенсировать часть затрат на развитие бизнеса – от обновления производственного оборудования до выхода на маркетплейсы. В этом году на эти цели предусмотрено 850 миллионов рублей. Финансовую поддержку планируется предоставить более чем 400 предпринимателям. Отбор ещё продолжается, сейчас идёт распределение средств», – пояснила Зиновьева.