В Подмосковье на субсидии для малого и среднего бизнеса направят 850 млиооионов рублей
В Московской области в 2026-2028 годах на основные направления субсидирования малого и среднего бизнеса планируют ежегодно выделять по 850 миллионов рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.
«Субсидии позволяют предпринимателям компенсировать часть затрат на развитие бизнеса – от обновления производственного оборудования до выхода на маркетплейсы. В этом году на эти цели предусмотрено 850 миллионов рублей. Финансовую поддержку планируется предоставить более чем 400 предпринимателям. Отбор ещё продолжается, сейчас идёт распределение средств», – пояснила Зиновьева.Одно из главных направлений – модернизация оборудования. Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на приобретение техники для создания или обновления производства.
Также предусмотрена компенсация затрат на первый взнос по договорам лизинга. Максимальный размер субсидии составляет 5 миллионов рублей.
Информация о действующих мерах поддержки бизнеса, условиях получения и сроках подачи заявок размещается на инвестиционном портале Московской области.