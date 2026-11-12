Общественный транспорт Раменского округа подготовили к зиме

12 ноября 2026, 20:12

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Общественный транспорт Раменского муниципального округа полностью готов к зимнему сезону. Об этом сообщил руководитель отдела транспорта и дорожного хозяйства муниципалитета Александр Храпов на оперативном совещании в администрации.