Общественный транспорт Раменского округа подготовили к зиме
Общественный транспорт Раменского муниципального округа полностью готов к зимнему сезону. Об этом сообщил руководитель отдела транспорта и дорожного хозяйства муниципалитета Александр Храпов на оперативном совещании в администрации.
С наступлением холодов надёжность пассажирских перевозок выходит на первый план. На 42 регулярных маршрутах каждый день курсируют 175 автобусов.
Специалисты проверили тормозные и ходовые системы, аккумуляторы, уплотнители дверей, работу салонных отопителей. Весь подвижной состав полностью подготовлен к безопасной работе в зимних условиях.
Параллельно в округе обновляют автопарк. В этом году на линии вышли 10 новых современных автобусов разных классов: два вместительных ЛиАЗа-CITIMAX 12, два комфортабельных КАВЗ 4270-D2 среднего класса и шесть микроавтобусов «ГАЗель City».
Ориентируется на запросы жителей, на ключевых направлениях ввели изменения маршрутов.
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