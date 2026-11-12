В Раменском прошёл Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России»
На сцене Гжельского государственного университета прошёл праздник межнациональных культур. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В актовом зале собрались представители ГГУ, Российского университета дружбы народов, учащиеся школ и творческие коллективы муниципалитета.
«Гжель – место национального символа. Мы готовим кадры для народного художественного промысла. И когда один из промыслов собирает представителей разных народов, мы узнаём много нового и начинаем понимать друг друга ещё лучше», – отметил ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.
На фестивале представили творческие номера, знакомящие с культурой разных народов – от фольклора России до народного творчества стран Латинской Америки. Каждый участник приготовил номер, который на несколько минут перенёс гостей в ту или иную страну. Ребята выступали в национальных костюмах.
Фестиваль прошёл под знаком национального многообразия, что очень символично, ведь 2026-й объявлен в России Годом единства народов.