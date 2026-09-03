«Просто фантастическая!»: фермер-новатор объяснил, почему выбрал Московскую область

03 сентября 2026, 14:17

Фермер Николя Буассе рассказал о своём подмосковном хозяйстве «Эколомна»

оригинал Фото: istockphoto.com/nito100

Фермер из Франции Николя Буассе несколько лет назад открыл на территории округа Коломна хозяйство по выращиванию спаржи. Оно активно развивается, там выводят новые сорта. Ярким примером успеха являете гибрид спаржевой капусты брокколи, который фермер запатентовал под маркой «Никколини».





О том, какие качества необходимы для работы в АПК, и какие преимущества есть у ведения сельского хозяйства в Подмосковье, господин Буассе рассказал в эфире «Радио 1».





«Работать с землёй нелегко всюду – что во Франции, что в России. И нужно любить то, что делаешь, любить продукт, который выращиваешь, быть настоящим хозяином своего дела. Ещё необходим хороший профессиональный коллектив. И никогда нельзя опускать руки перед проблемами. Всегда идти вперёд и стараться сохранять позитивный настрой», — сказал фермер.

«Здесь очень удобная логистика. Мы работаем в основном на столичный рынок, и отсюда свежие овощи попадают к потребителям за один день. И ещё я выбрал Коломну за то, что вдоль реки Оки просто фантастическая земля! Там растёт много очень интересных овощей, в том числе — наши «Никколини», — пояснил Буассе.

«Мы хотели уйти от борщевого набора и сделать свою линейку нишевых овощей. Мы работаем со своими сортами. Начинали со спаржи. Сорт «Никколини» — это спаржевая капуста брокколи или миниатюрная брокколи, брокколини. Она меньше по размеру и нежнее по вкусу, чем обычные брокколи. И красивее выглядит в тарелке. Мы вывели также миниатюрную цветную капусту. Сорт назвали «Николетта». Мы ориентируемся на мини-продукцию, нишевую, необыкновенную. Это не только вкусно, но и удобно, потому что это порционный продукт. Всё идёт в пищу, всё съедобно – и стебли, и листья, и соцветия. И не приходится покупать что-то, что потом оказывается лишним и портится в холодильнике», — заявил собеседник «Радио 1».