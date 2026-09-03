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На дорогах Московской области обустроили более 60 шумовых полос

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

63 комплекта шумовых полос обустроили на 32 региональных дорогах в 22 округах Московской области в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Шумовые полосы общей площадью свыше 888 квадратных метров уложили перед перекрёстками, опасными участками, пешеходными переходами и рядом с населёнными пунктами», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Материалом для шумовых полос стал белый холодный термопластик. Такую разметку хорошо видно на дорогах даже при сниженной освещённости.

Самый большой объём работ провели в девяти округах: Ленинском, Одинцовском, Ступине, Дмитровском, Богородском, Клину, Коломне, Орехово-Зуевском и Волоколамском.
Лев Каштанов

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