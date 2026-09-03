На дорогах Московской области обустроили более 60 шумовых полос
63 комплекта шумовых полос обустроили на 32 региональных дорогах в 22 округах Московской области в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Материалом для шумовых полос стал белый холодный термопластик. Такую разметку хорошо видно на дорогах даже при сниженной освещённости.«Шумовые полосы общей площадью свыше 888 квадратных метров уложили перед перекрёстками, опасными участками, пешеходными переходами и рядом с населёнными пунктами», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Самый большой объём работ провели в девяти округах: Ленинском, Одинцовском, Ступине, Дмитровском, Богородском, Клину, Коломне, Орехово-Зуевском и Волоколамском.