Телемедицина помогла на 16% снизить число очных консультаций в Подмосковье
Число очных посещений врача после телемедицинских консультаций в Московской области снизилось в этом году на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На онлайн-приёме врач может обсудить с пациентом результаты диспансеризации, проверить анализы, скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.
«Уменьшение числа очных консультаций указывает на эффективность дистанционного формата», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он также подчеркнул, что если врач видит необходимость в очном осмотре, пациента в обязательном порядке приглашают на приём.