Телемедицина помогла на 16% снизить число очных консультаций в Подмосковье

03 сентября 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число очных посещений врача после телемедицинских консультаций в Московской области снизилось в этом году на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На онлайн-приёме врач может обсудить с пациентом результаты диспансеризации, проверить анализы, скорректировать лечение, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.





«Уменьшение числа очных консультаций указывает на эффективность дистанционного формата», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.