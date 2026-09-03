В Люберцах проведут ночную диспансеризацию
Ночную диспансеризацию проведут в люберецкой поликлинике №6 в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Необычную акцию приурочили ко Дню города. Жители смогут проверить здоровье с девяти утра до полуночи. Кроме того, врачи будут проводить лекции для пациентов с хроническими заболеваниями.
«Следить за своим здоровьем необходимо с молодости. Регулярные обследования помогают понять, какие функции организма нужно поддержать сегодня, чтобы впоследствии не тратить время и силы на длительное лечение», — сказал и.о. заместителя главврача Нариман Казимагомаев.Диспансеризацию смогут пройти все жители Люберец, вне зависимости от того, как какой поликлинике округа они прикреплены.