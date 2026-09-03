В Люберцах проведут ночную диспансеризацию

03 сентября 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ночную диспансеризацию проведут в люберецкой поликлинике №6 в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Необычную акцию приурочили ко Дню города. Жители смогут проверить здоровье с девяти утра до полуночи. Кроме того, врачи будут проводить лекции для пациентов с хроническими заболеваниями.





«Следить за своим здоровьем необходимо с молодости. Регулярные обследования помогают понять, какие функции организма нужно поддержать сегодня, чтобы впоследствии не тратить время и силы на длительное лечение», — сказал и.о. заместителя главврача Нариман Казимагомаев.