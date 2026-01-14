14 января 2026, 14:03

оригинал Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В России теперь есть новый инструмент для контроля задолженностей по алиментам — реестр злостных неплательщиков, доступный на портале госуслуг. Теперь любой человек может узнать, есть ли у кого-то долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.





Подробнее о новом сервисе рассказала председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар в диалоге с «Радио 1».



В список попадают только те должники, которых уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату или объявляли в розыск судебные приставы.

«Если общие долги, то от 50 000 рублей, если долги по алиментам — от 10 000 рублей. Всех их вносят в реестр должников», — пояснила эксперт.



Фото: iStock/Jelena Danilovic

«Он общедоступен с целью того, чтобы те, кто интересуется, мог посмотреть и выяснить наличие невыполненных обязательств», — отмечает Людмила Айвар в эфире «Радио 1».