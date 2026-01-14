Реестр злостных неплательщиков: что это такое, кто в него попадает и как проверить себя?
В России теперь есть новый инструмент для контроля задолженностей по алиментам — реестр злостных неплательщиков, доступный на портале госуслуг. Теперь любой человек может узнать, есть ли у кого-то долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.
Подробнее о новом сервисе рассказала председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар в диалоге с «Радио 1».
В список попадают только те должники, которых уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату или объявляли в розыск судебные приставы.
«Если общие долги, то от 50 000 рублей, если долги по алиментам — от 10 000 рублей. Всех их вносят в реестр должников», — пояснила эксперт.Должников уведомляют о внесении в реестр. При желании они могут оспорить решение или добиться исключения после погашения долгов. В ведомстве отметили, что процедура обновления реестра иногда занимает время. Даже после уплаты задолженности сведения могут быть в списке еще несколько недель.
Реестр позволяет гражданам получать информацию о добросовестности потенциального партнера или сотрудника.
«Он общедоступен с целью того, чтобы те, кто интересуется, мог посмотреть и выяснить наличие невыполненных обязательств», — отмечает Людмила Айвар в эфире «Радио 1».Кроме того, реестр стал дополнительной мерой «давления» на неплательщиков. Наряду с ограничением выезда за границу, арестом имущества или изъятием водительского удостоверения, сведения о должниках наглядно демонстрируют необходимость выполнять обязательства.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году в России находилось свыше 126 миллионов исполнительных производств, более 12 миллионов человек считаются должниками.
Реестр охватывает и федеральные, и региональные списки, включая налоговые долги, штрафы и другие обязательные платежи. Сервис доступен на портале госуслуг. Он позволяет оперативно проверять данные по конкретному человеку и оценивать его финансовую дисциплину.
Проверить человека в реестре должников можно по ссылке.