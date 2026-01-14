Робот Светлана обработал в прошлом году свыше восьми миллионов входящих звонков

В сферу здравоохранения региона внедрён голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. С помощью Светланы пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на приём, в том числе к узкопрофильному специалисту, на телемедицинскую консультацию, отменить или перенести запись. Также робот делает исходящие звонки – напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготный препарат.
«Мы активно внедряем современные цифровые сервисы в систему здравоохранения Подмосковья. В прошлом году значительно расширили функционал Светланы – в частности, добавили возможность записи на телемедицинскую консультацию и к узкопрофильным врачам. Всего в 2025 году она обработала более восьми миллионов входящих звонков от жителей Подмосковья, что почти на 1,3 млн больше по сравнению с 2024 годом», – рассказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Записаться на приём к врачу с помощью робота можно по телефону 122. Оформить запись на приём также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, чат-боты в мессенджерах MAX и Telegram.