В Подмосковье за год принято более 36 000 онлайн-заявок на получение соцсправок
Комплексной онлайн-услугой «Справки Минсоцразвития МО» за 2025 год на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 36 000 раз. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга доступна на главной странице регионального портала. Оформить можно сразу три вида справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки; о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы; справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.
Чтобы получить бесплатную услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя.
Как отметили в ведомстве, всего на портале доступно 30 комплексных услуг.
