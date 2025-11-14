Достижения.рф

«Пульс Подмосковья» 10 выпуск: Газификация в Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — масштабный разговор о социальной газификации в регионе.



  • Кому положено бесплатное подключение: Как многодетные семьи (даже с тремя детьми) могут сэкономить до 80 тысяч рублей.
  • Газ приходит в дома: Какие территории уже подключили и сколько тысяч домовладений получат газ в ближайшие годы.
  • Одна заявка — всё включено: Кто станет единым оператором по обслуживанию газового оборудования в Подмосковье и почему это удобно.
Обсуждаем, как изменились правила: почему теперь газ до границы участка проводят бесплатно и кто за это платит. Расскажем, какие семьи могут получить льготу на подключение и оборудование, и что нужно сделать, чтобы ваш населенный пункт или СНТ включили в программу.
