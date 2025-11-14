«Пульс Подмосковья» 10 выпуск: Газификация в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — масштабный разговор о социальной газификации в регионе.
- Кому положено бесплатное подключение: Как многодетные семьи (даже с тремя детьми) могут сэкономить до 80 тысяч рублей.
- Газ приходит в дома: Какие территории уже подключили и сколько тысяч домовладений получат газ в ближайшие годы.
- Одна заявка — всё включено: Кто станет единым оператором по обслуживанию газового оборудования в Подмосковье и почему это удобно.