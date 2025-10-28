В Подмосковье с начала года соцгазификация охватила 35 тысяч домов
35 тысяч домовладений подключили к магистральному газу в Московской области с начала текущего года в рамках программы «Социальная газификация». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Для реализации программы в регионе построили 750 км распределительных сетей.
«В программу соцгазификации Подмосковья вошли 3105 населённых пунктов. Задача областного министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. 35 тысяч семей в Московской области уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах», — сказал вице-губернатор региона Владислав Мурашов.Он напомнил, что программа «Социальная газификация» является бессрочной, и отметил, что подать заявку на проведение газопровода до участка жители газифицированных населённых пунктов могут онлайн — через интерактивную карту на сайте компании «Мособлгаз».