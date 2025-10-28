В Подмосковье с начала года соцгазификация охватила 35 тысяч домов

28 октября 2025, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

35 тысяч домовладений подключили к магистральному газу в Московской области с начала текущего года в рамках программы «Социальная газификация». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Для реализации программы в регионе построили 750 км распределительных сетей.





«В программу соцгазификации Подмосковья вошли 3105 населённых пунктов. Задача областного министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. 35 тысяч семей в Московской области уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах», — сказал вице-губернатор региона Владислав Мурашов.