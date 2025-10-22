Глава Шатуры Николай Прилуцкий обсудил актуальные вопросы с жителями села Филисово

22 октября 2025, 12:29

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Встречу с местными жителями провёл глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в селе Филисово. Он обсудил с ними вопросы, связанные с улучшением качества жизни населения. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В ходе встречи были затронуты такие темы, как обустройство уличного освещения, зимнее содержание дорог, улучшение энергоснабжения и пр.



В частности, староста села Сергей Селиверстов поднял вопрос о проведении газификации, а также об увеличении мощности электрообъектов, так как населённый пункт растёт.





«Для детальной проработки этих важных тем мы организуем встречу инициативной группы с Россетями и Мособлгазом», — ответил Николай Прилуцкий.