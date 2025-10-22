Глава Шатуры Николай Прилуцкий обсудил актуальные вопросы с жителями села Филисово
Встречу с местными жителями провёл глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в селе Филисово. Он обсудил с ними вопросы, связанные с улучшением качества жизни населения. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В ходе встречи были затронуты такие темы, как обустройство уличного освещения, зимнее содержание дорог, улучшение энергоснабжения и пр.
В частности, староста села Сергей Селиверстов поднял вопрос о проведении газификации, а также об увеличении мощности электрообъектов, так как населённый пункт растёт.
«Для детальной проработки этих важных тем мы организуем встречу инициативной группы с Россетями и Мособлгазом», — ответил Николай Прилуцкий.Жители также пожаловались, что им не хватает одной контейнерной площадки. На встрече было решено увеличить число баков на имеющейся площадке и открыть ещё одну на другом конце села.
Кроме того, глава округа рассказал, что в следующем году в Филисове установят указатели, чтобы скорая помощь и пожарные могли легко ориентироваться на улицах села.