«Пульс Подмосковья» 11 выпуск: Технологический суверенитет Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — разговор о том, как Московская область обеспечивает технологический суверенитет.



  • Какие меры поддержки — от программы «Земля за 1 рубль» до льготных кредитов — уже помогли сотням компаний в Подмосковье.
  • Какие проекты уже реализованы: от производства лекарств и микроэлектроники до выпуска высокоточных станков и трансформаторов.
  • Какие компании переехали в регион из-за рубежа и как цифровые платформы помогают найти импортозамещающую продукцию.
Мы разберём реальные примеры компаний, поговорим о мерах поддержки и о том, как в Подмосковье создают собственные технологии.
Анастасия Хохлова

