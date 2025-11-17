«Пульс Подмосковья» 11 выпуск: Технологический суверенитет Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — разговор о том, как Московская область обеспечивает технологический суверенитет.
- Какие меры поддержки — от программы «Земля за 1 рубль» до льготных кредитов — уже помогли сотням компаний в Подмосковье.
- Какие проекты уже реализованы: от производства лекарств и микроэлектроники до выпуска высокоточных станков и трансформаторов.
- Какие компании переехали в регион из-за рубежа и как цифровые платформы помогают найти импортозамещающую продукцию.