В Подмосковье в 2025 году удалили свыше 3400 аварийных деревьев
Сотрудники Мособллеса с начала года убрали на территории лесного фонда Московской области 3430 аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона, под руководством которого работают специалисты.
«Самое большое количество опасных деревьев ликвидировали в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах. Дерево считается опасным, если оно находится в стометровой зоне от населённого пункта; имеет структурные повреждения, такие как гниль, обрыв корней или опасный наклон; угрожает имуществу или здоровью людей», – отметили в подмосковном КомлесхозеТам добавили, что решение о вырубке принимается на основе проверок обращений граждан через единый центр управления регионом, портал «Добродел» и сайт комитета.
В ведомстве также напомнили, что самовольная рубка деревьев, даже если они аварийные, строго запрещена. Нарушителям грозят штрафы.