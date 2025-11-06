В Подмосковье в 2025 году удалили свыше 3400 аварийных деревьев

06 ноября 2025, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники Мособллеса с начала года убрали на территории лесного фонда Московской области 3430 аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона, под руководством которого работают специалисты.







«Самое большое количество опасных деревьев ликвидировали в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах. Дерево считается опасным, если оно находится в стометровой зоне от населённого пункта; имеет структурные повреждения, такие как гниль, обрыв корней или опасный наклон; угрожает имуществу или здоровью людей», – отметили в подмосковном Комлесхозе