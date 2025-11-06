Достижения.рф

Каширский регоператор вывез на переработку 154 000 м³ отходов

За неделю с 27 октября по 2 ноября команда Каширского регионального оператора вместе с транспортной компанией-подрядчиком «Эколайф» вывезла на переработку более 154 000 кубометров отходов, рассказали в Минчистоты Московской области.



В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

Из общего объёма вывезенных отходов:

  • свыше 115 800 м³ составили твёрдые коммунальные отходы;
  • 6 500 м³ — отходы от раздельного сбора;
  • 26 000 м³ — крупногабаритные отходы;
  • 1 400 м³ — мусор, образовавшийся при уборке территорий;
  • 4 000 м³ — отходы из несанкционированных мест размещения.
Регоператор продолжает работу в плановом режиме. Своевременный вывоз отходов помогает поддерживать чистоту в населённых пунктах муниципалитетов и улучшает экологическую обстановку в Подмосковье.
