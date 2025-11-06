Каширский регоператор вывез на переработку 154 000 м³ отходов

06 ноября 2025, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

За неделю с 27 октября по 2 ноября команда Каширского регионального оператора вместе с транспортной компанией-подрядчиком «Эколайф» вывезла на переработку более 154 000 кубометров отходов, рассказали в Минчистоты Московской области.





В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.



Из общего объёма вывезенных отходов: