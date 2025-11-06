Каширский регоператор вывез на переработку 154 000 м³ отходов
За неделю с 27 октября по 2 ноября команда Каширского регионального оператора вместе с транспортной компанией-подрядчиком «Эколайф» вывезла на переработку более 154 000 кубометров отходов, рассказали в Минчистоты Московской области.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.
Из общего объёма вывезенных отходов:
- свыше 115 800 м³ составили твёрдые коммунальные отходы;
- 6 500 м³ — отходы от раздельного сбора;
- 26 000 м³ — крупногабаритные отходы;
- 1 400 м³ — мусор, образовавшийся при уборке территорий;
- 4 000 м³ — отходы из несанкционированных мест размещения.