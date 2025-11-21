«Пульс Подмосковья» 12 выпуск: Развитие сельского хозяйства в Московской области

21 ноября 2025, 12:43

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В этой программе мы поговорим о развитии сельского хозяйства в Московской области.





В центре разговора — впечатляющие итоги уборочной кампании 2025 года: рекордные показатели по сбору зерна, урожайности пшеницы и картофеля. Мы подробно разберем, какие меры государственной поддержки получают фермеры, от субсидий на молоко до возмещения затрат на технику.