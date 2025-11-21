«Пульс Подмосковья» 12 выпуск: Развитие сельского хозяйства в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В этой программе мы поговорим о развитии сельского хозяйства в Московской области.
В центре разговора — впечатляющие итоги уборочной кампании 2025 года: рекордные показатели по сбору зерна, урожайности пшеницы и картофеля. Мы подробно разберем, какие меры государственной поддержки получают фермеры, от субсидий на молоко до возмещения затрат на технику.
- Как Подмосковье полностью обеспечивает себя молоком.
- Планы по открытию новых современных ферм.
- Кадровый вопрос в АПК и как привлекают молодых специалистов.
- Крупнейшие сельхозпредприятия и тепличные комплексы региона.