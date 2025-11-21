Достижения.рф

«Пульс Подмосковья» 12 выпуск: Развитие сельского хозяйства в Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В этой программе мы поговорим о развитии сельского хозяйства в Московской области.



В центре разговора — впечатляющие итоги уборочной кампании 2025 года: рекордные показатели по сбору зерна, урожайности пшеницы и картофеля. Мы подробно разберем, какие меры государственной поддержки получают фермеры, от субсидий на молоко до возмещения затрат на технику.

  • Как Подмосковье полностью обеспечивает себя молоком.
  • Планы по открытию новых современных ферм.
  • Кадровый вопрос в АПК и как привлекают молодых специалистов.
  • Крупнейшие сельхозпредприятия и тепличные комплексы региона.
Анастасия Хохлова

