«Пульс Подмосковья» 9 выпуск: Индустриальные парки Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». Сегодня мы обсудим тему: «Индустриальные парки Московской области».



  • Где появятся новые парки: в Дмитровском, Раменском и Жуковском округах, а также планы по строительству еще пяти.
  • Что такое формат «Все включено»: готовые производственные боксы, инфраструктура для бизнеса и комфорта сотрудников — от МФЦ и кафе до собственных колледжей.
  • Какие отрасли будут развиваться: производство роботов, авиакомпонентов, станков, продуктов питания и многое другое.
  • Цифры и факты: общий объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест и меры господдержки для резидентов.
Поговорим о том, как эти парки меняют экономику региона и какие возможности открывают для бизнеса.
