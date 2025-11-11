«Пульс Подмосковья» 9 выпуск: Индустриальные парки Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». Сегодня мы обсудим тему: «Индустриальные парки Московской области».
- Где появятся новые парки: в Дмитровском, Раменском и Жуковском округах, а также планы по строительству еще пяти.
- Что такое формат «Все включено»: готовые производственные боксы, инфраструктура для бизнеса и комфорта сотрудников — от МФЦ и кафе до собственных колледжей.
- Какие отрасли будут развиваться: производство роботов, авиакомпонентов, станков, продуктов питания и многое другое.
- Цифры и факты: общий объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест и меры господдержки для резидентов.