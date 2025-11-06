Готовность капремонта Академии творчества в Ногинске достигла 90%

06 ноября 2025, 15:34

Здание центра дополнительного образования «Академия творчества», расположенное в подмосковном Ногинске по адресу: улица 3-го Интернационала, 117в, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет около 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Завершить работы планируют до конца текущего года.





«Сейчас уже полностью обновлён фасад здания, проводится отделка помещений. На всех трёх этажах уложили 98% плитки, на втором и третьем этажах клеят обои, на третьем — прокладывают инженерные коммуникации. В спортивном зале сделали полы и начали устанавливать СМЛ-панели», — говорится в сообщении.