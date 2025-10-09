Достижения.рф

«Пульс Подмосковья» 2 выпуск: Развитие и внедрение искусственного интеллекта в Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». Во второй программе — масштабный разговор о внедрении искусственного интеллекта в Московской области.



  • Цифровой регион: Как 41 ИИ-проект меняет жизнь Подмосковья? Обзор портала, где собраны все умные решения.
  • Умные помощники: Робот «Добродел» обработал более 4 млн обращений, а «Светлана» записывает к врачу и консультирует жителей.
  • Борьба с нарушениями: Как ИИ с точностью 90% выявляет нелегальную торговлю и недочеты на стройках?
  • Комфортная среда: Интеллектуальные светофоры против пробок и система «Чистая территория» для оперативного устранения проблем.
  • Поддержка властей: Как правительство региона делает ИИ-инновации доступными и полезными для каждого?
Ранее мы говорили о поддержке учителей в Московской области, цифровизации, и о том, как создать идеальные условия для работы и учебы.
Анастасия Хохлова

