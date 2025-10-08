Цифровую копию коровы-рекордсменки из Воскресенска показали на выставке в Москве

08 октября 2025, 19:51

Видео: ГАУ АИС «Подмосковье»

Самая продуктивная корова России по кличке Шабера из подмосковного племенного хозяйства АО «Воскресенское» находится на седьмом месяце беременности, поэтому она не смогла принять участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.











Рекордный показатель бурёнки составил около 23 тонн молока за 305 дней первой лактации. Этот показатель остаётся самым высоким надоем в России.



Шабера является представительницей голштинской породы коров. Её вывели в АО «Воскресенское» от местных животных. Она представляет собой целую династию высокопродуктивных коров: в одном стаде с ней содержатся её бабушка Широта, мать Шифровочка и дочь Шакира. По традиции всех коров одной родословной называют кличками, начинающимися с одинаковой буквы.

ГАУ АИС «Подмосковье»

Свою необычную кличку Шабера получила при рождении. Отёл был сложным, поэтому специалистам пришлось использовать специальный родовспомогательный прибор – экстрактор. Небольшая деталь в нём как раз и называется «шаберой».



Подмосковная корова отличается и выдающимся экстерьером, получив от специалистов высокую оценку в 87-88 баллов за свою красоту. Несмотря на статус рекордсменки, бурёнку содержат на том же рационе, что и остальных животных.



Шабера уже участвовала во многих выставках. И, по словам главного зоотехника АО «Воскресенское» Николая Пермякова, у выдающейся коровы даже проявилась звёздная болезнь. Она любит внимание и может подтолкнуть человека, чтобы его привлечь. Также она любит позировать для фотографий. Сейчас главная надежда животноводов связана с предстоящим отёлом – они надеются, что на свет появится тёлочка, которая продолжит высокоудойную линию.