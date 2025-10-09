В финал проекта «ТопБЛОГ» прошли шесть представителей Подмосковья

09 октября 2025, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Объявлены 150 лучших работ трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», авторы которых представят свои регионы в финале. В число финалистов вошли шесть представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участниками «Медиакампуса» стали свыше 24 тысяч человек. Для них проводили лекции, практические занятия и экспертные разборы. На конкурс выпускных работ блогеры прислали более тысячи проектов.





«Сегодня мы наблюдаем превращение блогинга в полноценную общественную институцию. Лидеры мнений становятся проводниками ценностей и катализаторами позитивных изменений. В этом и заключается одна из ключевых задач президентской платформы «Россия – страна возможностей»: мы не просто раскрываем таланты, мы создаем систему, где энергия и идеи каждого преобразуются во вклад в развитие страны», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.