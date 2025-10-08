Андрей Воробьёв на «Золотой осени»: «Подмосковье внедряет все самое смелое и самое умное в АПК»
Подмосковье показало новые цифровые решения для агропромышленного комплекса
На 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Подмосковье представило новые цифровые проекты в сфере сельского хозяйства. Главная тема выставки — технологичное сельское хозяйство, где цифра и ИИ работают на результат.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что регион уже вошёл в число лидеров по применению цифровых решений в АПК.
«Мы стараемся сделать так, чтобы в Подмосковье уверенно работали компании, которые внедряют всё самое смелое и умное»На стенде Подмосковья показали платформу «Эковижн» от компании «ЭКО-культура» — «мозг» тепличного производства. Система управляет микроклиматом, следит за состоянием растений и даже за наличием вредителей.
Технологии от подмосковных компаний «Маслов Групп» и «ЭКО-культура» полностью заменяют зарубежные аналоги. Среди их разработок — система «Арка» на базе ИИ и умный трекер «Пульс», который следит за здоровьем животных и подсказывает лучшее время для создания потомства. Все данные объединяются в единой «цифровой карте» каждой коровы.
«Искусственный интеллект — это то, что не позволяет ошибиться. Он помогает быть конкурентоспособными и эффективными. Эта программа, которая сегодня уже внедрена у нас на 50% голов, дает +8% кОсобое внимание гости выставки уделили цифровой копии коровы Шаберы — рекордсменки из Воскресенска, которая дала почти 23 тонны молока за год. Её ДНК записали на чип в лаборатории в Домодедово, чтобы изучить гены, отвечающие за настолько высокую продуктивность.
результату», — отметил губернатор.
В Подмосковье уже готовят новый инновационный шаг — «ферму будущего» на базе «Зелёной долины». Здесь внедрят полную роботизацию и объединят все лучшие подмосковные цифровые решения.
«Мы очень надеемся, что этот проект будет реализован. В нём собрано всё самое передовое и эффективное», — рассказал Андрей Воробьёв.К 2030 году производство молока в Московской области планируют увеличить более чем в полтора раза.
«Я уверен, что каждая наша встреча на «Золотой осени» будет говорить о прогрессе — в урожайности, переработке и общем потенциале аграрного сектора», — добавил губернатор.