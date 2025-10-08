Андрей Воробьёв на «Золотой осени»: «Подмосковье внедряет все самое смелое и самое умное в АПК»

08 октября 2025, 15:50

Подмосковье показало новые цифровые решения для агропромышленного комплекса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Подмосковье представило новые цифровые проекты в сфере сельского хозяйства. Главная тема выставки — технологичное сельское хозяйство, где цифра и ИИ работают на результат.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что регион уже вошёл в число лидеров по применению цифровых решений в АПК.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Подмосковье уверенно работали компании, которые внедряют всё самое смелое и умное»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Искусственный интеллект — это то, что не позволяет ошибиться. Он помогает быть конкурентоспособными и эффективными. Эта программа, которая сегодня уже внедрена у нас на 50% голов, дает +8% к

результату», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Мы очень надеемся, что этот проект будет реализован. В нём собрано всё самое передовое и эффективное», — рассказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Я уверен, что каждая наша встреча на «Золотой осени» будет говорить о прогрессе — в урожайности, переработке и общем потенциале аграрного сектора», — добавил губернатор.