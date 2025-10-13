«Пульс Подмосковья» 3 выпуск: Импортозамещение в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В третьей программе — глубокая аналитика проектов импортозамещения в Московской области.
- Промышленный бум: Более 80 проектов импортозамещения реализовано в 2024 году, а в планах — ещё 120. Строительство новых заводов и модернизация производств идёт в Ленинском округе, Истре, Коломне и других городах.
- Меры поддержки: От земли за 1 рубль и льготных кредитов под 4% до нулевых налогов на прибыль и имущество.
- Реальные примеры: Строительство металлообрабатывающего завода в Краснознаменске с инвестициями 116 млн рублей и созданием 60 рабочих мест.
- Инвестиционный климат: Почему Подмосковье — один из самых привлекательных регионов для вложений и как работает сервис «одного окна» для инвесторов.
- Технологический суверенитет: Как развитие машиностроения, химической, пищевой и фармацевтической отраслей укрепляет экономику и создаёт новые рабочие места.