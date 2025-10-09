Строительная готовность дублера Пятницкого шоссе в Красногорске достигла 30%

09 октября 2025, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе длиной 5,2 км. Дорога пройдет от примыкания к «старому» шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Работы ведут с высокой скоростью: сейчас строительная готовность объекта составляет 30%, сообщили в подмосковном Минтрансе.