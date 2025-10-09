Строительная готовность дублера Пятницкого шоссе в Красногорске достигла 30%
В Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе длиной 5,2 км. Дорога пройдет от примыкания к «старому» шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Работы ведут с высокой скоростью: сейчас строительная готовность объекта составляет 30%, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин сообщил, что на путепроводе в районе деревни Сабурово работы по опорам и металлоконструкциям завершены на 85%. На другом путепроводе, возле СНТ «Гея», продолжают устраивать свайные основания. На велопешеходном мосту через реку Синичка закончили свайные фундаменты, сейчас бетонируют ростверки.
Параллельно строители обустраивают земляное полотно, основания и слои дорожной одежды. Монтаж бордюров, водоотводных лотков, подпорных стен, дренажных систем и элементов благоустройства идёт по плану.
Дублер обеспечит удобный проезд и снизит нагрузку на Пятницкое шоссе. Дорога будет бесплатной и позволит водителям экономить 20–30 минут времени в пути. Движение по новой дороге будет осуществляться по 4 полосам. На трассе будут оборудованы пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки для общественного транспорта и шумозащитные экраны.
Открыть движение планируют в следующем году.
Читайте также: