В Щёлкове в День народного единства развернули 30-метровый триколор
В парке Детский городок в Щёлкове отметили День народного единства. Несмотря на дождливую погоду, к празднику присоединились многие жители, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Среди гостей были семьи с детьми, студенты, активисты молодёжных организаций и военные. Участники праздника развернули 30-метровый российский триколор, ставший символом единства, взаимного уважения и гордости за культурное многообразие страны. Посетители парка водили хороводы, участвовали во всех активностях и фотографировались. Всех желающих угостили чаем из самовара с сушками», – рассказали в администрации.Там добавили, что в парке регулярно проходят интересные мероприятия. Там каждый день можно принять участие в играх, квестах и мастер-классах.