В национальном парке «Лосиный остров» высадили дубы и ели
В Мытищах в национальном парке «Лосиный остров» провели ежегодную посадку деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Посадка была проведена на бывших землях сельхозназначения. Лесовосстановление на таких территориях «Лосиный остров» проводит ежегодно. На этот раз высадили дуб и ель, так как эти деревья хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и, что важно для парка, менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в сентябре в дендрарии «Лосиного острова» высадили молодые деревья плодовых пород, кустарники бузины и лоха узколистного.