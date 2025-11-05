Во Фрязине за 5 лет привлекли 67 млрд рублей инвестиций, создав 4000 рабочих мест

05 ноября 2025, 17:36

В городской округ Фрязино за пять лет удалось привлечь порядка 67 млрд рублей инвестиций. Там также создали более 4000 рабочих мест, доложил глава муниципалитета Дмитрий Воробьёв губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





Так, «НПП «Исток им. Шокина» модернизирует имеющиеся и создаёт новые производственные мощности. Это предусматривает 55 млрд рублей инвестиций и создание 3000 рабочих мест. Компания «Технохолод» построила складской комплекс для хранения замороженной продукции за 1,1 млрд рублей, а «ВПГ Лазеруан» создала и реконструировала производственно-складские корпуса. Помимо этого, с 2020 года в ОЭЗ «Исток» привлекли 14 новых резидентов.

«Мы также продолжаем развивать инвестиционное направление, научно-производственный комплекс, проводим большую работу с нашими инвесторами. Сейчас на стадии реализации – 13 проектов, в том числе крупных. Многое из этого оказалось возможным благодаря поддержке бизнеса, программам, которые действуют в Московской области», – сказал глава.