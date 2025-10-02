«Пульс Подмосковья» 1 выпуск: Меры поддержки учителей в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» открывает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В первой программе — масштабный разговор о поддержке учителей в Московской области.
- Чего ждать педагогам и системе образования в 2025 году?
- Где взять лучших учителей? Обсуждаем, как привлекают в школы и молодых специалистов, и опытных профессионалов.
- Деньги на квартиру и не только. Как получить 1,5 млн рублей опытному педагогу и 500 тысяч — выпускнику? Кому положены 20 000 рублей ежемесячно на аренду жилья и социальная ипотека с оплатой основного долга за счёт области?
- Новый грант для приграничных округов. Почему школа за каждого нового учителя может получать 80 000 рублей в месяц?
- Стройка и ремонт. Более 60 новых школ и капитальный ремонт ещё в 57 — как меняется образовательная инфраструктура региона?
Мы разберём все новые меры поддержки, поговорим о цифровизации и о том, как создать идеальные условия для работы и учебы.