В Подмосковье стартовал трек «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

02 октября 2025, 12:23

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Жители Московской области могут присоединиться к конкурсному треку «Наставничество» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация открыта до 4 ноября, сообщает пресс-служба платформы.





Трек направлен на развитие культуры наставничества и поддержку педагогов, управленцев и студентов. Участники объединяются в рабочие пары «наставник + наставляемый», проходят обучение у экспертов, выполняют совместные задания, ведут дневники целей, организуют мероприятия и разрабатывают инициативы для школ, вузов и регионов. Лучшие проекты будут представлены на финальном мероприятии в Центре знаний «Машук».



Сегодня Московская область входит в число лидеров по количеству регистраций: подано 492 заявки. Этап стартует с вводного вебинара и онлайн-курса, разработанного Центром знаний «Машук».



«Наставничество — это стратегический ресурс развития образования. Когда более 14 тысяч специалистов и студентов включаются в эту работу, возникает профессиональная среда для трансляции лучших практик и возникновения новых образовательных решений. Важно, что этот процесс носит системный характер: он позволяет не только передавать знания, но и выстраивать преемственность поколений в педагогике», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.