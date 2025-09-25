В Ошейкинской школе приступила к работе переехавшая из Москвы учительница

25 сентября 2025, 17:10

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

Первый замглавы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев побывал в Ошейкинской школе, сообщили в пресс-службе администрации. Он побеседовал с коллективом, ответил на вопросы учителей и приветствовал нового педагога Таисию Ильиничну Камзолову.





Учитель в четвёртом поколении окончила МГУ имени Ломоносова. Вместе с супругом пять лет назад она переехала в Лотошино из Москвы. За плечами у Камзоловой большой стаж работы. С 2005 года она трудилась в московской школе №883.

«По словам самой учительницы, в Ошейкинской школе ей нравится больше. Из плюсов она отмечает меньшее число учеников в классах, что позволяет находить индивидуальный подход к каждому ребёнку, более серьёзное вовлечение семьи в процесс обучения и свободу педагогического творчества. Также Таисия Камзолова отметила дружеское отношение и поддержку со стороны коллектива», – рассказали в администрации.